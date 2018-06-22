В пятницу, 22 июня, синоптики обещают ночью в западной части, днем в большинстве северных и центральных областей грозы, местами град и шквалы 17-22 м/с. В Карпатах и на Закарпатье сильные дожди, днем в отдельных районах Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской сильные ливни.

Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.

На западе днем +17…+22. Грозы.

На севере днем +20…+30. В Житомирской и Черниговской областях обещают осадки.

В центре днем воздух прогреется до +26...+32. В Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях дождь.

На востоке днем +31…+34. Без осадков.

На юге днем +28…+34. Без осадков.

В Киеве 22 июня дневная температура составит +28…+30. Возможна гроза.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее мы публиковали прогноз погоды на неделю в Киеве.

Также мы писали, что на выходных 23-24 июня может похолодать.