Абитуриентам-выпускникам школ, поступающим в ВУЗы в рамках вступительной кампании-2018, предстоит самостоятельно рассчитывать средний балл аттестата.

Внесение такой записи в приложение к аттестату не предусмотрено в утвержденных Кабмином образцах документов о полном общем среднем образовании.

Соответствующее разъяснение МОН предоставило в письме руководителям департаментов (управлений) образования и науки областных, Киевской городской государственной администрации, учреждений высшего и общего среднего образования, госпредприятия "Инфоресурс", сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"При подаче заявления в ВУЗ - как в электронном, так и в бумажном виде - выпускнику школы нужно самому посчитать средний балл аттестата. Проверять правильность исчисления будут приемные комиссии высших учебных заведений", - говорится в сообщении.

Методика расчета среднего балла определена в порядке подачи и рассмотрения заявлений в электронной форме. Средний балл исчисляется по 12-балльной шкале с округлением до десятых частей. Бал рассчитывается как среднее арифметическое всех указанных в приложении к аттестату оценок (инвариантная часть, вариативная часть, государственная итоговая аттестация). В то же время предметы, по которым сделана запись "освобожден(а)", в общем количестве не учитываются.

Отдельно в МОН отметили: если в приложении к аттестату все же указан средний балл, то обязательно нужно проверить, по правильной ли методике он рассчитан. Если по неправильной, то поступающему нужно самостоятельно рассчитать балл по правильной методике и указывать его при подаче заявлений. При этом аттестат с неправильно рассчитанным средним баллом является действительным.

В Министерстве также напомнили, что в случае подачи заявлений в электронном виде поступающий указывает средний балл в личном кабинете. Если потом он обнаружит ошибку в расчете, то может самостоятельно ее исправить до подачи первого заявления.

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