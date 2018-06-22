Президент Украины Петр Порошенко ввел санкции против шести российских политических партий.

Их перечень опубликован на сайте президента Украины.

Ограничительные меры теперь действуют в отношении "Единой России", "Либерально-демократической партии России (ЛДПР)", "Родины", "Демократической партии России", "Аграрной партии России" и "Коммунистической партии Российской Федерации".

Согласно решению, у всех партий должны быть заблокированы активы на территории Украины, также им запрещен вывод капитала за пределы страны, также у них аннулируются линцезии или иные разрешающие документы на ввоз или вывоз из Украины валютных ценностей, вводятся ограничения по выдаче наличных по банковским карточкам.

Помимо этого, в расширенные санкционные списки Украины попала Центральная избирательная комиссия РФ, а также ее глава Элла Памфилова.

Кроме того, в списках числятся зампред ЦИК РФ Николай Булаев, секретарь комиссии Майя Гришина и члены т.н. "ЦИК в Крыму" Вениамин Никифоров и Вячеслав Фирсов.

В отношении этих лиц должна быть применена "блокировка активов, предотвращение вывода капиталов за границу Украины и иные санкции, предусмотренные украинским законодательством".

Ограничительные меры также коснулись российских бизнесменов Аркадия и Бориса, а также Романа и Лилию Ротенбергов.

Согласно документу, в их отношении вводится "отказ в предоставлении и отмене виз <...>, применение других запретов въезда на территорию Украины", а также "предотвращения вывода капиталов за пределы Украины".

В обновленные списки попали директор компании "Дайвтехносервис" Александр Трибун и ее сотрудник Олег Чириков, директор "НВП "Берил" Олег Николаев, а также Виктория Билан, Евгения Воробьева и Наталья Золотарева.

Как сообщала "Страна". Порошенко снял запрет на въезд в Украину российскому омбудсмену Москальковой. По ее словам, об этом она просила лично президента Украины Петра Порошенко и тот выполнил просьбу.

Напомним, что против Порошенко ведется расследование на Британских Виргинских островах.