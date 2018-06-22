Приехавшие на ЧМ-2018 иранские футбольные фанаты, на матче в Казани сборной Ирана против команды Испании, развернули необычный плакат. Его фото разлетелось по социальным сетям.

Два иранских болельщика развернули плакат, на котором сделана надпись на русском и английском языках:

"Пожалуйста, не снимайте. Наши дамы думают, что мы в командировке".

Фото: twitter.com/EnglishRussia1

Как сообщала "Страна", тренер сборной Испании простил вратаря и выпустит его на игру с Ираном.

"Мы команда. У игроков бывают хорошие дни, бывают плохие. Мы никогда и никого не выбрасываем из семьи, мы всегда все вместе. Не будем из-за какого-то матча оставлять футболиста за бортом. В команде все одинаково важны", - заявил наставник сборной Испании.

Напомним, что Иран вырвал победу у Марокко на последних минутах матча.