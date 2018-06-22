Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил об окончании вражды с КНДР, ставшей возможной после встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре.

Об этом сообщает южнокорейское агентство "Ренхап".

Он также добавил, что КНДР работают над полной денуклеаризацией, а Южная Корея и США приостановили совместные военные учения на Корейском полуострове.

Президент Южной Кореи подчеркнул, что после подписания декларации Сеул и Пхеньян пообещали миру, что "на полуострове больше нет войны".

Как сообщала "Страна", появилось видео знаковых моментов встречи Трампа и Ким Чен Ына. Главным итогом общения лидера Северной Кореии и президента США стал обмен гарантии безопасности от США на отказ от ядерного оружия Северной Кореей.

Отметим, что Ким Чен Ын улетел из Сингапура на присланном из Китая самолете.