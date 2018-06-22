Верховный федеральный суд Ирака одобрил предложение парламента о ручном пересчете голосов, полученных на парламентских выборах. Такое решение принято на фоне жалоб о мошенничестве с голосами, передает The National.

"Верховный федеральный суд Ирака одобрил предложение парламента вручную пересчитать голоса на парламентских выборах, которые состоялись в прошлом месяце, после жалоб о мошенничестве с голосами", - говорится в опубликованном сообщении.

В решении суда также указано, что аннулирование бюллетеней людей, которые голосовали за рубежом, в лагерях для переселенцев или которые относятся к членам курдских сил безопасности, является неконституционным.

Накануне пересчета голосов на парламентских выборах 12 мая в Ираке в восточном районе Багдада разразился крупнейший склад с бюллетенями.

Пересчет был назначен после обвинений в фальсификации во время парламентских выборов 12 мая. Тогда победу одержал популистский шиитский лидер Муктада ас-Садр и его блок "Саирун".

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