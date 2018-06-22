До объявления конкурса, желающих влиться в состав Высшего антикоррупционного суда - нет.

Об этом заявил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков на встрече с журналистами в четверг, передает Укринформ.

"У меня пока нет ни одного знакомого, или знакомого моего знакомого, кто сказал бы, что он хочет идти кандидатом на этот конкурс (в Высший антикоррупционный суд – Прим.Ред.). Возможно с момента как объявим конкурс, будут появляться кандидаты", - отметил Козьяков.

Он заметил, что как только будут известны условия конкурса в Высший антикоррупционный суд, ВККС их обнародует.

"Нужно помнить, что судьями этого суда могут стать только представители трех юридических профессий : профессиональные судьи, профессиональные адвокаты и те же научные работники. Мне кажется, что интерес к этой работе, в известной степени, по-видимому, будет перебит или потерян вот тем политическим разговором, который состоялся накануне: будущий кандидат привык работать профессионально, работать ответственно, но, по-видимому, не смог работать в условиях происходящего информационного давления, и разговоров вокруг суда", - сказал заместитель председателя ВККС Станислав Щотка.

Он посоветовал кандидатам внимательно отнестись к требованиям, которые будут объявлены в конкурсе на должности в Высший антикоррупционный суд.

В то же время Козьяков отметил, что конкурс в Высший антикоррупционный суд «почему-то с первого дня стал политическим проектом".

Козьяков добавил, что ВККС ожидает "так называемого имплементационного закона, которым будут внесены важные изменения в ряд законов Украины, в том числе "О судоустройстве и статусе судей".

Он также подчеркнул, что время, когда начнет работать Высший антикоррупционный суд, зависит от ряда факторов, в т.ч. от текста имплементационного закона.

Как сообщала "Страна", Госдеп США распространил заявление по Антикоррупционному суду в Украине. Официальный Вашингтон выразил удовлетворение, что этот "важный законопроект" был принят с широкой поддержкой в Верховной Раде.

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