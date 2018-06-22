Пока нет ни одного желающего войти в Высший антикоррупционный суд
До объявления конкурса, желающих влиться в состав Высшего антикоррупционного суда - нет.
Об этом заявил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков на встрече с журналистами в четверг, передает Укринформ.
"У меня пока нет ни одного знакомого, или знакомого моего знакомого, кто сказал бы, что он хочет идти кандидатом на этот конкурс (в Высший антикоррупционный суд – Прим.Ред.). Возможно с момента как объявим конкурс, будут появляться кандидаты", - отметил Козьяков.
Он заметил, что как только будут известны условия конкурса в Высший антикоррупционный суд, ВККС их обнародует.
"Нужно помнить, что судьями этого суда могут стать только представители трех юридических профессий : профессиональные судьи, профессиональные адвокаты и те же научные работники. Мне кажется, что интерес к этой работе, в известной степени, по-видимому, будет перебит или потерян вот тем политическим разговором, который состоялся накануне: будущий кандидат привык работать профессионально, работать ответственно, но, по-видимому, не смог работать в условиях происходящего информационного давления, и разговоров вокруг суда", - сказал заместитель председателя ВККС Станислав Щотка.
Он посоветовал кандидатам внимательно отнестись к требованиям, которые будут объявлены в конкурсе на должности в Высший антикоррупционный суд.
В то же время Козьяков отметил, что конкурс в Высший антикоррупционный суд «почему-то с первого дня стал политическим проектом".
Козьяков добавил, что ВККС ожидает "так называемого имплементационного закона, которым будут внесены важные изменения в ряд законов Украины, в том числе "О судоустройстве и статусе судей".
Он также подчеркнул, что время, когда начнет работать Высший антикоррупционный суд, зависит от ряда факторов, в т.ч. от текста имплементационного закона.
Как сообщала "Страна", Госдеп США распространил заявление по Антикоррупционному суду в Украине. Официальный Вашингтон выразил удовлетворение, что этот "важный законопроект" был принят с широкой поддержкой в Верховной Раде.
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