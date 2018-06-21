Знаменитая горилла Коко, освоившая язык жестов и понимавшая около 2000 слов на английском языке, умерла во сне в возрасте 46 лет.

"Коко коснулась жизни миллионов как посол для всех горилл и икона для межвидового общения и сопереживания. Ее любили и по ней будут скучать", передает Голос Америки.

Горилла родилась в зоопарке Сан-Франциско в 1971 году и начала изучать язык жестов в начале жизни. Как известно, она понимала около 2000 слов разговорного английского. Исследователи перевезли ее в Стэнфорд в 1974 году и создали "Фонд горилл", некоммерческую организацию, которая работает над сохранением и защитой горилл. Коко и Фонд горилл позже переехали в горы Санта-Крус.

По данным Фонда, Коко раскрыла миру очень много об эмоциональных и познавательных способностяи горилл.

Коко сняли в нескольких документальных фильмах и дважды на обложке National Geographic. Первая обложка была уникальной - на ней вышла фотография, которую горилла сделала сама, сфотографировав свое отражение в зеркале, отмечает фонд.

Фото: twitter.com/NatGeo

Фото: facebook.com/cnn

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