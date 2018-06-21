Появилось видео, как под Киевом Mercedes протаранил автобус и куски машин разлетелись на несколько метров
На трассе Киев-Харьков у поворота на город Березань Киевской области столкнулись автобус и внедорожник Mercedes. В результате аварии у автобуса снесло переднюю часть кузова, внедорожник отлетел на десяток метров от места столкновения и врезался в отбойник.
Видео с последствиями жуткого ДТП опубликовали в сообществе "Киев оперативный" в Facebook.
Видео: facebook.com
"В результате ДТП пострадали два водителя - автобуса и легковушки. Они были доставлены в больницу. Погибших нет", - говорится в сообщении отдела коммуникации полиции в Киевской области. Пассажиров в одном из транспортных средств - не было.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 УК Украины.
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