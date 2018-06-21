На трассе Киев-Харьков у поворота на город Березань Киевской области столкнулись автобус и внедорожник Mercedes. В результате аварии у автобуса снесло переднюю часть кузова, внедорожник отлетел на десяток метров от места столкновения и врезался в отбойник.

Видео с последствиями жуткого ДТП опубликовали в сообществе "Киев оперативный" в Facebook.

Видео: facebook.com

"В результате ДТП пострадали два водителя - автобуса и легковушки. Они были доставлены в больницу. Погибших нет", - говорится в сообщении отдела коммуникации полиции в Киевской области. Пассажиров в одном из транспортных средств - не было.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 УК Украины.

Как сообщала "Страна", в Тернополе в массовом ДТП столкнулись три легковых авто и две маршрутки. В результате столкновения Audi начала дымить, ее потушили огнетушителем.

Напомним, что в Украине могут в 20 раз поднять штрафы за непристегнутый ремень безопасности.