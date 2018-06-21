В четверг, 21 июня сборная Хорватии победила команду Аргентины во втором туре группового этапа Чемпионата мира по футболу.

Встреча участников группы D прошла в четверг на стадионе Нижний Новгород и завершилась со счетом 3:0 в пользу Хорватии, передает Интерфакс.

Первый тайм, несмотря на упорную борьбу, закончился со счетом 0:0.

На 53-й минуте нападающий Хорватии Анте Ребич открыл счет. На 80-й минуте хорватский капитан Лука Модрич сделал счет 2:0, а затем полузащитник Иван Ракитич забил еще один мяч - 3:0.

Хорватия лидирует в группе D, но Аргентина даже с двумя поражениями все еще имеет шансы на выход в плей-офф в случае крупной победы над Нигерией в третеьм туре и третьей победы Хорватии на турнире, когда клетчатым будет противостоять хорош им знакомая команда Исландии.

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Напомним все результаты матчей и положение команд в группах чемпионата мира по футболу в России.