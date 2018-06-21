Вместо нынешней условно равной структуры ЕС будет Европа-"луковица", а точнее сильное, тесно интегрированное ядро Евросоюза и другие страны-члены ЕС с разной степенью вовлечения в него.

Об этом на страницах Rzeczpospolita пишет польский политик и историк Павел Коваль.

Каждый, кто в новый ЕС не войдет, сможет ходить своими тропами. Будет иметь свою орбиту, на которой будет вращаться вокруг союзного ядра.

"Ситуация стран Вышеградского договора будет одной, а в Балкан - другой. Совершенно иной будет она у Великобритании. По сценарию Европы-луковицы ассоциированная Украина будет немного дальше, чем Польша. Мы, конечно, будем в союзе, но не в центре и с малым влиянием на решения главных игроков", - пишет он, имея ввиду в последнем случае Польшу.

Фактически речь идет о том, что в новом Евросоюзе страны не будут равны в своем статусе. И если Польша почти не влияет на решения, то можно представить, какая роль в новом Евросоюзе будет отводиться Украине.

Коваль объясняет, что Варшаве не помогут никакие трюки с голосованиями в Совете ЕС, потому что все главные игроки объединены еврозоной и могут договориться о большинстве заранее. Политической целью союза перестанет быть выравнивание возможностей от Лиссабона до Перемышля. По новому сценарию, территория равных возможностей будет заканчиваться на Одере реке в Германии.

Правда, когда Запад перестанет инвестировать на Востоке, еврочиновники перестанут диктовать восточноевропейским странам стандарты. В свою очередь, Варшава и другие страны региона не будут больше чувствовать ответственность за безопасность стран "нового ЕС".

Ведь появление общего бюджета еврозоны будет на самом деле означать основание нового союза из новой группы стран. Очевидно, нет гарантий, что договоренности, которых достигли канцлер Германии Агнела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, будут выполнены. Ведь глава немецкого правительства уже не такая правительница Европы, какой она была несколько лет назад. Она может столкнуться с сопротивлением в родной Германии. Коваль считает, что на объединение евроскептических усилий Польши, Венгрии и Италии для остановки дальнейшей интеграции не стоит рассчитывать.

Также Варшава не может объявить себя "связью" между ЕС и США, потому что в политических кабинетах Вашингтона о таких вещах даже не думают. По его мнению, настало время "поверить в себя и вернуться к серьезной европейской политике".

Как сообщала "Страна", Евросоюз дал старт подорожанию шенгенских виз до 80 евро. Согласно реформе, заявки на получение виз можно будет подавать в период до шести месяцев и НЕ позднее, чем за 15 дней до поездки.

Напомним, что Евросоюз вводит пошлины на товары из США с начала июля.