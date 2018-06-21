В пятницу 22 июня с утра в работу наземного транспорта Киева будут внесены изменения из-за проведения государственных мероприятий в парке Вечной Славы, сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

"22 июня с 7:00 до окончания государственных мероприятий в парке Вечной Славы вносятся изменения в работу наземного транспорта", – сказано в сообщении на странице мэрии в Фейсбук в четверг.

В информации отмечено, что движение троллейбусов маршрута № 38 будет организовано от ст.м. "Выдубичи" до б-ра Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной), автобусы маршрута № 24 - от Центрального железнодорожного вокзала до стадиона "Динамо" им. Лобоновського.

Для троллейбуса № 38 и автобуса № 24 на время проведения мероприятий временно отменяется остановка "Парк Вечной Славы".

Также движение автобусного маршрута в режиме маршрутного такси № 520 в указанное время будет осуществляться по следующей схеме: ст. м. "Выдубичи" - Железнодорожное шоссе - Лыбидская площадь - ул. Большая Васильковская - ул. Евгения Коновальца - ул. Михаила Заднипровского - ул. Генерала Алмазова - ул. Цитадельная - ул. Лейпцигская - ул. Московская - дальше по существующей схеме.

Кроме того, автобусный маршрут в режиме маршрутного такси № 470 будет курсировать по схеме: ул. Ягодная - ул. Науки - б-р Дружбы Народов - б-р Леси Украинки - ул. Генерала Алмазова - ул. Цитадельная - ул. Лейпцигская - ул. Московская - дальше по существующей схеме.

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