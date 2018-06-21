Президент США Дональд Трамп подтвердил возможность встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в июле.

"Мы рассматриваем такую возможность", - цитирует в четверг агентство "Блумберг" слова Трампа, сказанные на встрече с губернаторами штатов, передает Интерфакс.

По данным неназванных собеседников американского агентства, существуют две возможности для такой встречи - до саммита НАТО, который состоится 11 июля в Брюсселе, и после визита Трампа в Великобританию 13 июля. При этом они уточнили, что эти планы пока не являются окончательными.

Ранее в четверг официальный представитель Совета национальной безопасности США Гарретт Маркис написал в своем микроблоге в твиттере, что советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон приедет в Москву, чтобы обсудить возможную встречу глав двух стран.

"Советник президента США Джон Болтон отправится 25-27 июня в Лондон, Рим, чтобы обсудить вопросы безопасности, и поедет в Москву, чтобы обсудить возможную встречу президента Трампа с Путиным", - сообщил он.

"Страна" предполагала, состоится ли встреча лидеров США и РФ и чего от нее ждать Украине.

В марте Трамп пригласил Путина в Белый дом, но президент России не захотел ехать в Вашингтон (последний раз российский лидер встречался в Овальном кабинете в 2005 году с Джорджем Бушем).

Напомним, что США обвинили Китай в "экономической агрессии".