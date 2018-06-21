Ключевой советник Белого дома, курирующий вопросы национальной безопасности, Джон Болтон совершит визит в Россию на следующей неделе (25 июня - 1 июля). Его цель - подготовка возможной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.

Об этом сообщил в четверг, 21 июня в Twitter пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Гаррет Маркус.

"25-27 июня советник (президента США – Прим. Ред.) по вопросам национальной безопасности Джон Болтон встретится с союзниками США в Лондоне и Риме, чтобы обсудить вопросы национальной безопасности, а также отбудет в Москву для обсуждения возможной встречи президентов Трампа и Путина", - отметил чиновник.

Официальное подтверждение Белого дома появилось после заявления российской стороны о том, что в Москве готовят переговоры с Джоном Болтоном следующей неделе.

Он считается "ястребом" и сторонником активной внешней политики Вашингтона.

Ранее западные СМИ сообщили о подготовке встречи Трампа и Путина, которая может произойти в период пребывания президента США в Европе. При этом отмечалось, что американская сторона хочет спланировать встречу с Путиным или до саммита НАТО в Брюсселе (11-12 июля), или после визита Трампа в Великобританию, запланированного на 13 июля. Предполагаемое место проведения встречи президентов США и России – Вену, где расположена штаб-квартира ОБСЕ, членами которой являются обе страны.

Фото: twitter.com/GMarquis45

"Страна" предполагала, состоится ли встреча лидеров США и РФ и чего от нее ждать Украине.

На данный момент Путин и Трамп встречались лишь раз – на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года.

Отметим, что мировую политику все больше определяют договорённости и соперничество между волевыми лидерами великих и региональных держав. Украине в таких условиях до президентских выборов лучше сосредоточиться на внутренних делах.