Польша приняла у себя огромное количество беженцев из Чечни, Средней Азии и Украины, снижая таким образом миграционное напряжение в восточной Европе.

Об этом заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции в четверг в Будапеште после завершения переговоров в формате "Вышеградская группа+Австрия", сообщает Укринформ.

"Польша играет роль (в понижении миграционного напряжения на востоке Европы), о чем я говорил также с канцлером Меркель, которая положительно восприняла то, что мы делаем на восточном фланге. Я подчеркнул, что у нас пребывают 25 тыс. чеченцев, находятся беженцы из Азии - из Узбекистана, Туркменистана, из других стран Средней Азии и, конечно, беженцы, которые обрели у нас убежище из восточной Украины без крова в связи с войной, российской агрессией в Украине", - сказал Моравецкий.

Он отметил, что существует определенная разница между странами востока и юга Европы и выразил удовлетворенность по поводу того, что страны "Вышеградской группы" имеют сходные взгляды на миграционную политику в Европе.

В Польше сейчас находится примерно миллион украинских трудовых мигрантов. По данным Управления по вопросам иностранцев Польши, с 2014 года по настоящее время статус политического беженца в Польше получили 74 гражданина Украины, а дополнительную защиту на территории РП - в целом 212 украинцев.

Как отмечается, на конец февраля текущего года социальную помощь от Управления по вопросам иностранцев Польши получал в целом 731 гражданин Украины.

Как сообщалось, 28-29 июня в Брюсселе состоится заседание Европейского совета, где одним из главных вопросов будет решение миграционного кризиса и совершенствование европейской системы по предоставлению убежища беженцам. Зато 24 июня в Брюсселе состоится мини-саммит по вопросам миграции, который созывает президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Главы правительств стран "Вышеградской четверки" (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) уже задекларировали, что не будут участвовать в этой встрече.

Как сообщала "Страна", в Италии мигранты избили поляка и изнасиловали его спутницу.

Ранее мы писали, что украинские мигранты выбились в лидеры по числу нелегально работающих в Германии.