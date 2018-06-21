Нацбанк обновил Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны и расширил список органов, которые могут получать банковскую информацию о движении средств на счету конкретного юридического или физического лица.

Профильное постановление банковского регулятора от 19 июня 2018 года № 66 вступило в силу в четверг, 21 июня.

Теперь банки предоставляют информацию относительно операций по счетам конкретного юридического или физического лица, физического лица - субъекта предпринимательской деятельности за конкретный промежуток времени не только по требованию органов прокуратуры, СБУ, ГБР, Нацполиции, НАБУ и АМКУ, но и по требованию других уполномоченных государственных органов и лиц, определенных частью первой статьи 62 Закона о банках, о предоставлении такой информации в бумажном или электронном виде, согласно требованиям, изложенным в приложении к Правилам.

Кроме того, исключено требование о предоставлении такой информации банками без указания контрагентов по операциям.

Как сообщала "Страна", НБУ меняет систему защиты электронных банковских документов.

В Центробанке намерены урегулировать использование программно-аппаратного модуля генерации ключей, предусматривая применение как носителей ключей криптографической защиты информации Нацбанка - исключительно защищенных носителей информации.

Напомним, что курс гривни отвоевал у доллара на межбанковском рынке Украины почти 10 копеек.