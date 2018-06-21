В четверг, 21 июня, после разговора с президентом Украины Петром Порошенко, президент России Владимир Путин созвал Совет безопасности РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин проинформировал участников совещания о состоявшемся телефонном разговоре, которое охарактеризовано как "традиционное".

Отмечается, что присутствующие обменялись мнениями о текущем состоянии российско-украинских отношений и подняли вопрос урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

Также обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития России.

В собрании Совбеза приняли участие: председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

О результатах совещания не сообщается.

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