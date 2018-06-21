В Национальном банке Украины намерены модернизировать систему защиты электронных банковских документов с целью защиты собственной информации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центробанка.

В частности, в НБУ предлагают урегулировать использование программно-аппаратного модуля генерации ключей, предусматривая применение как носителей ключей криптографической защиты информации Нацбанка - исключительно защищенных носителей информации.

Считается, что данные меры поспособствуют оптимизации и осовремениванию норм Правил организации защиты электронных банковских документов, а также снижению рисков информационной безопасности.

Проект изменений разработан для повышения требований к банкам и небанковскими учреждениями в Украине, которые используют и хранят информацию НБУ.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины упрощает процедуру проверки банков. В частности, регулятор изменил форму отчета по управлению рисками в сфере финансового мониторинга и сменил периодичность предоставления данного отчета.

Как сообщала "Страна", малую приватизацию в Украине будут проводить по технологии блокчейн. Государственное предприятие СЕТАМ, реализующее арестованное имущество с помощью технологии Blockchain, присоединится к Prozorro. Продажи.

Отметим, что по мнению главы НБУ до конца 2020 года Украина справится с выплатами по госдолгу без новых займов.