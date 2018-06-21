Таможенники из западных областей Украины должны быть готовы к разговору с прокурором, так как за последние два года на территорию страны было завезено порядка 300 тысяч автомобилей на европейских номерах.

Соответствующее заявление сделал генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Лига Бизнес.

Сообщается, что в рамках совещания, посвященного ситуации с контрабандой на границе, Луценко пообщался с руководителем Львовской таможни. Глава ГПУ хотел уточнить, сколько автомобилей на еврономерах были пропущены через эту область за последние два года. Однако руководитель Львовской таможни так и не смог дать содержательного ответа.

В свою очередь глава ГПУ подчеркнул, что за последние два года в страну завезли порядка 300 тысяч авто на "евробляхах", при этом большая половина из них попала в Украину из западных областей. Генпрокурор обратил внимание на то, что владельцы таких машин не осуществляли таможенных платежей, в результате чего сегодняшняя ситуация на дорогах значительно усложнена.

"Но цифру, сколько стоит пропустить такой автомобиль, вы точно знаете. Поэтому прошу быть готовым к разговору с прокурором по этому поводу", - добавил он.

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