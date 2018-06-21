Решением Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) от 20 июня 2018 назначено проведение интервью с психологом для 537 судей, в отношении которых 25 мая 2018 назначено тестирование личных морально-психологических качеств и общих способностей. Об этом сообщается на сайте ВККС.

Адрес проведения интервью с психологом: г. Киев, ул. Соломенская, 1.

Регистрация на интервью будет осуществляться за 30 минут до определенного в графике для судьи времени. Для регистрации на интервью необходимо иметь при себе паспорт гражданина Украины и удостоверение судьи.

Продолжительность проведения интервью - до одного часа.

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