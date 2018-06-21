В четверг, 21 июня Кабмин отменил свое постановления №371 от 8 июня 2016 года о создании межведомственной группы по борьбе с контрабандой и коррупцией на таможне. Она была известна как "черная сотня".

Соответствующее постановление от 20 июня опубликовано в газете "Урядовый курьер", передает UBR.

"Черная сотня", созданная правительством в 2016 году, представляла собой межведомственный целевой центр из 20 мобильных групп по четыре-пять сотрудников для предотвращения и выявления фактов нарушений на таможне. Группы состояли из представителей Госпогранслужбы, Государственной фискальной службы и Национальной полиции.

В среду, 20 июня Кабмин предложил Верховной Раде вернуть уголовную ответственность за контрабанду через государственную границу.

Также правительство Украины утвердило план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне. Проект был разработан премьер-министром, силовыми ведомствами и ГФС. По мнению министра внутренних дел Арсена Авакова, эти меры могут увеличить поступления в бюджет на 70-100 млрд грн.

Как сообщала "Страна", в Центре противодействия коррупции готовы судиться из-за назначения Жебривского аудитором НАБУ. В начале 2000-х годов Павел Жебривский стал первым заместителем нынешнего Президента в партии "Солидарность".

Отметим, что уровень взяточничества и коррупции в украинских организациях вырос до 73% в 2018 году с 56% в 2016 году.