Руководитель Запорожского регионального управления водных ресурсов Александр Шель, задержанный ранее за вымогательство и получение взятки, вышел из СИЗО после внесения залога в 128 тыс. грн и выехал в аннексированный Россией Крым. Решается вопрос об осуществлении в отношении него специального досудебного расследования.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Запорожской области, начальник Запорожского регионального управления водных ресурсов, задержанный 25 октября 2017 года по подозрению в вымогательстве и получении неправомерной выгоды от предпринимателей за разрешительную документацию, 14 июня 2018 года решением суда Орджоникидзевского района Запорожья был выпущен из СИЗО под залог в сумме 128 тыс. грн.

Оказавшись на свободе, чиновник нарушил свои обязательства подозреваемого: он уклонялся от явки к следователю и прокурору, а затем уехал из Запорожья на территорию Крыма.

Подозреваемый объявлен в розыск. Суд дал разрешение на его задержание.

"В связи с розыском подозреваемого и его пребыванием на временно оккупированной территории решается вопрос об осуществлении специального досудебного расследования", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В облпрокуратуре указали, что обвинительные акты в отношении двух других сотрудников Запорожского регионального управления водных ресурсов, в том числе заместителя руководителя ведомства, также обвиняемых по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение), - направлены в суд.

Как сообщала Страна, ранее за год в Украине открыли 468 дел за дезертирство, в том числе и в Крыму.

Ранее пограничники задержали "оперуполномоченного ДНР", пытающегося выехать в Германию.