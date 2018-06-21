Союзники должны на предстоящем в июле саммите НАТО четко и недвусмысленно высказать поддержку перспективам вступления Украины и Грузии в альянс, заявил в четверг в Брюсселе помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

На организованной фондом Carnegie встрече с дипломатом ведущий дискуссии задал вопрос, какие есть опасения относительно июльского саммита НАТО, сообщают РИА Новости.

"Сейчас одно из моих опасений в связи с саммитом НАТО заключается в том, что, мы должны быть достаточно ясными - ведь будет уже как десять лет заявленной на саммите в Бухаресте политике открытых дверей, - мы должны быть кристально ясными, что мы все еще в деле, в том что касается вовлечения Украины и Грузии. И я немного опасаюсь, что мы можем увидеть неясное послание, или за формата встречи, или из-за формата текста", - заявил он.

По его словам, он считает "неправильными" опасения высказывать такую поддержку.

В тоже время известно, что Венгрия официально инициирует в НАТО пересмотр всех программ поддержки Украины из-за скандального закона об образовании.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Украины Петр Порошенко будет приглашен на июльский саммит, однако формат этой встречи еще не проработан.

В марте НАТО признала за Украиной статус страны-аспиранта при альянсе, то есть организация на своем сайте внесла правку по Украине, которая зафиксировала изменение официальной позиции Украины о том, что страна хочет добиваться членства в НАТО.

Также в марте президент Украины Петр Порошенко написал генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу письмо, в котором попросил предоставить план действий по членству (ПДЧ) страны в альянсе.

Ранее Порошенко заявлял, что Украина стремится в ближайшие десять лет присоединиться к НАТО и до конца 2019 года получить план действий по членству в альянсе. Согласно годовой программе под эгидой комиссии Украина-НАТО на 2018 год, в этом году Украина планирует начать диалог со странами-членами НАТО по получению ПДЧ.

Грузия имеет все необходимое для членства в НАТО, заявлял ранее генеральный секретарь альянса. По его словам, еще не уточнены все элементы саммита, но он ожидает, что "союзники найдут время, чтобы признать действия Грузии на пути к членству НАТО".