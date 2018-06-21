В четверг, 21 июня сборная Франции стала третьим участником плей-офф ЧМ-2018. Подопечные Дидье Дешама минимально обыграли футболистов Перу.

Об этом сообщает FootballUA.

Южноамериканцы провели яркий первый матч против датчан, но это не спасло их от поражения, в данной встрече им уже ни в коем случае нельзя было проигрывать, иначе они потеряли бы математические шансы на выход в 1/8 финала.

В случае победы в отчетном поединке, французы вышли бы на чистое первое место и гарантировали бы себе выход в раунд плей-офф. Как и в матче с австралийцами, "ле бле" играли в эконом-режиме, не форсируя происходящее на поле и довольствуясь, в основном, игрой вторым номером. Перуанцы активнее начали матч, проводя много времени на чужой половине поля, вот только никак не могли вскрыть оборону соперника. После пассивного дебюта поединка французы все же перебрались на чужую половину поля и в течение нескольких минут трижды угрожали воротам Гальесе, но ударам Гризманна, Погба и Варан не хватило точности.

Первый опасный момент у ворот Льориса возник уже во второй половине первой 45-минутки - Герреро легко освободился от опеки Умтити и пробил в ближний угол, но вратарь "синих" выбрал правильную позицию и отразил удар Хосе Паоло. А уже через несколько минут подопечные Дешама открыли счет - Погба отвоевал мяч в центре поля и отпасовал на Жиру, Родригес заблокировал удар Оливье, после чего мяч отлетелк Мбаппе, которому оставалось поразить пустые ворота - 1:0. Концовка первого тайма проходила в сдержанном темпе, но перед уходом на перерыв Франция могла вновь неожиданно забить, но Гальесе справился с ударом Эрнандеса с близкого расстояния.

Сразу же после перерыва Рикардо Гарека усилил атакующий потенциал своей команды, выпустив на поле Фарфана в пару к Герреро, в общем-то Джефферсон не угрожал воротам Льориса, но здорово помогал партнерам по команде, как, например, в эпизоде, когда он скинул мяч под удар Акино, который мощно пробил в касание, после чего ворота французов спасла перекладина.

"Синие" время от времени перехватывали инициативу и переводили игру на чужую половину поля, но не были близки к тому, чтобы забить второй гол. Чем меньше времени оставалось к окончанию поединка, тем большими силами атаковали перуанцы, но они то и дело куда-то торопились, из-за чего допускали ошибки в финальной трети поля, таким образом у Льориса практически не было работы, несмотря на серьезное давление на свои владения. Под занавес поединка "бело-красные" получили возможность сравнять счет, заработав опасный штрафной, но Герреро пробил прямо в руки Льорису. В оставшееся время французы неспешно контролировали мяч с целью удержания счета и довели матч до победного конца.

Как итог, подопечные Дешама одержали 2 победы в 2 матчах, благодаря чему досрочно обеспечили себе выход в 1/8 финала, где присоединяться к командам России и Уругвая, которые сделали это днем ранее.

Перуанцы же после двух поражений подряд потеряли даже математические шансы на выход в плей-офф, матч против Австралии станет для них и их замечательных болельщиков формальностью, но, тем не менее, они обязательно попытаются таки набрать хотя бы одно очко на текущем чемпионате мира.

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