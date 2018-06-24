В случает развода супругов и отсутствия у них несовершеннолетних детей, то ни муж, ни жена не должны отражать в декларации о доходах для получении субсидий своих "бывших". Но только если те зарегистрированы и проживают отдельно.

Об этом сообщает "Урядовий портал" в Facebook.

Однако, если семья разведена, но есть несовершеннолетние дети, в декларации нужно отразить маму или папу ребенка (в зависимости от того, с кем проживает ребенок).

Доходы официально разведенной семьи не плюсуются в декларации.

Также нужно обратиться в Комиссию по вопросам назначения жилищных субсидий, чтобы доходы родителя, который не зарегистрирован и не проживает вместе с ребенком, не включались в совокупный доход домохозяйства. Вместе с заявлением необходимо предоставить также документ (справка из ЖЭКа, сельского / поселкового совета), что ребенок проживает с заявителем.

С 1 мая Кабмин изменил порядок определения лиц, которые имеют право на получение жилищных субсидий. Согласно новым правилам, примерно 15-20% тех, кто уже получает госпомощь на оплату коммунальных услуг, будут вынуждены снова обратиться в органы соцобеспечения за переоформлением льгот.

Фото: facebook.com/KabminUA

"Страна" разбиралась, как будут монетизировать субсидии в Украине.

"Монетизацию реально провести, если субсидии получает не более 10-20% домохозяйств, а не 50-60%, как у нас. Так что армию претендентов на государственные деньги, скорее всего, будут сокращать", - пояснил "Стране" экономист Алексей Кущ.

Напомним, как безработные могут получить субсидию ЖКХ.