Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился до 26,2675 грн/$1 с 26,38 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,25-26,285 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,3054 грн/$1 с 26,4759 грн/$1. Торговый оборот составил $518,1 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $325,72 млн.

Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 22 июня 2018 г до уровня 26.305365 грн/$1 по сравнению с 26.475945 грн /$1 на 21 июня 2018г

100 долларов США - 2630.5365

100 евро - 3035.1130

10 российских рублей - 4.1239

Как сообщала "Страна", в Нацбанке Украины объяснили стремительное подорожание доллара.

Мы также писали, что курс доллара к гривне немного откатился из-за просчетов крупных экспортеров.