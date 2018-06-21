После долгих споров, при непосредственном участии главы НБУ Якова Смолия, депутаты сумели собрать в зале 228 голосов и приняли во втором чтении и в целом президентский закон "О валюте".

Незадолго до результативного голосования, депутаты на скорую руку отбросили ряд внесенных ко второму чтению изменений и заслушали внесенную с голоса правку главы финкомитета Рады Михаила Довбенко. Тот предложил разрешить банкам предоставлять частным клиентам услугу безналичной продажи и покупки иностранной валюты, передает UBR.

Фактически, тем самым в Украине были узаконены операции по покупке валюты онлайн (например, через систему Приват-24).

Закон вступит в силу на следующий день после его публикации. Однако введут его в действие только через 7 месяцев. Иными словами, воспользоваться новыми либеральными валютными правилами, которые придут на смену устаревшему валютному декрету, украинцы и бизнес смогут не раньше января-февраля 2019 года.

Как сообщала "Страна", ранее появились первые подробности, как именно НБУ упростит обмен валюты в Украине.

Мы писали, что курс доллара к гривне немного откатился из-за просчетов крупных экспортеров.