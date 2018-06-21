В пятницу, 22 июня, в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем шквалы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +28…+30 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр

На западе Украины переменная облачность, кратковременные дожди, во Львовской, Ивано-Франковской областях местами сильные дожди, в Закарпатской области сильные дожди; грозы, местами град, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами шквалы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +15…+23 градуса.

В Карпатах сильные дожди, температура ночью +10…+15 градусов, днем +14…+19 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь, местами сильный, гроза, град, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +26…+31 градус, в Житомирской области +18…+23 градуса.

В центре Украины переменная облачность, в Винницкой области ночью дождь, днем местами сильный, гроза, местами град. В Черкасской области днем дождь, местами сильный, гроза, местами град; в Кировоградской области днем кратковременный дождь, гроза, местами град; на остальной территории без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях днем местами шквалы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +13…+21 градус, днем +27…+34 градуса, в Винницкой области +24…+29 градусов.

Фото: meteo.gov.ua/

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