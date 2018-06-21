В четверг, 21 июня в Самаре футбольная сборная Дании сыграла вничью с Австралией. Матч второго тура группы С завершился 1:1.

На гол Кристиана Эриксена австралийцы ответили точным ударом Миле Йединака с пенальти, передает football.ua.

Счет был открыт уже на седьмой минуте - датчане пошли в дальний прессинг, отобрали мяч, а Николай Йоргенсен скинул на Эриксена, который шикарным ударом вывел свою команду вперед. 1:0.

В середине тайма сборная Австралии владела серьезным территориальным преимуществом, но нанести завершающий удар так и не удавалось.

Ближе к концу тайма Поульсен в стиле Умтити сыграл рукой в своей штрафной - арбитр после просмотра повтора назначил пенальти, а Миле Йединак уверенно реализовал "приговор". Номинальные хозяева могли вернуть себе преимущество в счете, когда Сейнсбери чуть не срезал мяч в ворота после прострела Эриксена со штрафного. На перерыв команды ушли при равном счете.

С первых минут второй половины игры команды задали хорошие скорости, которые держались до самого финального свистка. Впрочем, опасных моментов у команд было мало. Можно вспомнить, когда соперники обменялись дальними ударами Арона Муя и Пионе Систо, но в обоих случаях игрокам немного не хватило точности. В конце матча Брайтвейт пробивал с угла штрафной, но Райан справился.

Финальный свисток Матеу Лаоса зафиксировал ничейный результат.

Как сообщала "Страна", в матче против Марокко на ЧМ-2018 Криштиану Роналду побил европейский рекорд. Предыдущее достижение принадлежало легендарному форварду сборной Венгрии Ференцу Пушкашу.

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