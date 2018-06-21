Президент Петр Порошенко снял запрет на въезд в Украину российскому омбудсмену Татьяне Москальковой, чтобы она могла посетить находящихся в Украине россиян. Визиты российского омбудсмена должны проходить параллельно с визитами украинского омбудсмена к политзаключенным Кремля, таких договоренностей ранее достигли Петр Порошенко и Владимир Путин.

Об этом в эфире Громадскому сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"У Москальковой снят запрет на въезд в Украину, которая была из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым. Теперь запрет снят и она может беспрецедентно приезжать в Украину", - сказала Денисова.

По ее словам, об этом она просила лично президента Украины Петра Порошенко и тот выполнил просьбу.

Как сообщала Страна, российский омбудсмен на выходных собирается посетить арестованного в Украине Кирилла Вышинского.

Мы писали, что ранее омбудсмен Денисова заявила о срыве договоренностей по посещению Сенцова и Вышинского, они должны были проходить параллельно.

Сегодня омбудсмен Денисова, которая находится в России, заявила, что у Сенцова начались проблемы с сердцем и почками