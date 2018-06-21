Находящийся под арестом в Херсоне главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский написал заявление к следователю с просьбой о встрече с российским консулом.

Об этом 21 июня сообщил его адвокат Андрей Доманский, передает "Интерфакс-Украина".

Адвокат отметил, что Вышинский уже подавал такое заявление 1 июня вместе с заявлением об отказе от украинского гражданства.

"Теперь мы написали еще одно после того, как вчера моего подзащитного не доставили в суд, потому что знали о присутствии там российского консула", – сказал Доманский.

Кроме того, по словам адвоката, Вышинский намерен передать следователю обращение с просьбой организовать встречу с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

15 мая в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве прошли обыски, следственные действия проходили также дома у Вышинского. В Службе безопасности Украины заявили, что вместе с прокуратурой Автономной Республики Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных РФ. В этот же день Вышинского задержали по подозрению в госизмене.

17 мая суд арестовал его на два месяца. Статья 111 Уголовного кодекса Украины "госизмена", которая ему вменяется, не предусматривает альтернативы содержанию под стражей. 21 мая защита Вышинского подала апелляцию на его арест. Суд ее отклонил.

Вышинский рассказал, что у него есть два паспорта – украинский и российский. 1 июня на заседании суда в Херсоне, который рассматривал апелляцию на меру пресечения, руководитель "РИА Новости Украина" заявил об отказе от украинского гражданства и попросил у президента РФ Владимира Путина "правовой защиты и принятия мер по освобождению".

В Государственной миграционной службе Украины сообщили, что Вышинский не может отказаться от гражданства, потому что пребывает в статусе подозреваемого.

20 июня Москалькова заявляла, что планирует посетить Вышинского 23 июня.

Как сообщала "Страна", СБУ готовит новые "пидозры" по делу о госизмене Вышинского. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, что омбудсмены пришли к договоренности о визитах к Сенцову и Вышинскому.