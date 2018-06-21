По Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра, 22 июня 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Украинского гидрометцентра в Facebook.

"22 июня ночью в западной части, днем и в большинстве северных и центральных областей, грозы, местами град и шквалы 17-22 м/с, в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди, днем в отдельных районах Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областей сильные ливни", - говорится в сообщении.

Фото:facebook.com

Как сообщала "Страна", ранее в самый длинный день года синоптик прогнозировала в Украине сильную жару.

Также мы со ссылкой на синоптиков сообщали, что циклон из Балтики в пятницу принесет в Украину дожди с грозами.

Ранее в "Битве синоптиков" мы писали, что в Киеве обещают тропическую жару с грозами и резкое похолодание на выходных.