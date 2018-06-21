В понедельник, 18 июня 2018 число активных пользователей фотоблога Instagram превысило 1 млрд пользователей.

Об этом сообщает statista.

Фотоблог "набрал" 200 миллионов посетителей менее чем за год. Отметку 800 млн человек он преодолел в сентябре 2017 года.

Instagram был куплен руководством Facebook в 2012 году, когда число пользователей "социальной сети фотографий" насчитывало лишь 50 млн.

Фото: statista.com

Как сообщала "Страна", в Instagram появилась функция "игнорировать пользователя".

Владелец Instagram-страницы, которую пользователь предпочел "игнорировать", никаких уведомлений не получит.

Кроме того, пользователь все еще может видеть публикации в профиле "игнорируемого" пользователя и получать уведомления при упоминании.

Напомним, что в Instagram сообщили об основных принципах новой сортировки фотографий пользователей.