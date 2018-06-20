"Посмотрите, какой странный мост". Jamiroquai приехал в Киев и снял виды города для Instagram
Лидер британской джаз-фанк группы Jamiroquai Джей Кей, который прибыл в Киев для участия в фестивале Belive, уже успел поделился первыми впечатлениями от города. В своем Instagram он опубликовал видео, снятое с балкона отеля.
В ролике музыкант анонсирует предстоящий концерт и восхищается живописными видами украинской столицы.
"Какая прекрасная, могучая река. И все такое красивое. Какой странный мост, вы только посмотрите на него", - говорит он, показывая панораму.
Jamiroquai считают королями джаз-фанка. А их альбом Travelling Without Moving попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый продаваемый фанк-альбом.
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