Лидер британской джаз-фанк группы Jamiroquai Джей Кей, который прибыл в Киев для участия в фестивале Belive, уже успел поделился первыми впечатлениями от города. В своем Instagram он опубликовал видео, снятое с балкона отеля.

В ролике музыкант анонсирует предстоящий концерт и восхищается живописными видами украинской столицы.

"Какая прекрасная, могучая река. И все такое красивое. Какой странный мост, вы только посмотрите на него", - говорит он, показывая панораму.

Публикация от Jamiroquai (@jamiroquaihq) 20 Июн 2018 в 8:56 PDT

Jamiroquai считают королями джаз-фанка. А их альбом Travelling Without Moving попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый продаваемый фанк-альбом.

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