Двоих 22-х летних парней и 15-летнюю девушку заподозрили в убийстве своего знакомого, которое последовало за кражей у него мобильного телефона. Трагедия произошла 8 июня, после предложения "выпить".

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Жительница Оболони обратилась к правоохранителям с просьбой помочь с исчезновением ее 32-летнего брата. Те начали розыск мужчины.

Через некоторое время сотрудники уголовного розыска установили лиц, причастных к исчезновению. Подозреваемыми оказались трое.

Они же и рассказали подробности случившегося: злоумышленники предложили киевлянину выпить и таким образом заманили его в лесопарковую зону в Оболонском районе. Там они его избили и забрали его мобильный телефон. После совершенного, чтобы он не обратился в полицию, решили его убить с помощью ножа. Все втроем они его и зарезали, после чего оставили умирать в кустарнике.

Подозреваемых задержали. Решается вопрос об объявлении им подозрения в совершении тяжких преступлений, а именно по части 4 статьи 187 ("Разбой") и части 2 статьи 115"(Умышленное убийство) Уголовного кодекса. Также готовится ходатайство в суд об избрании им меры пресечения. За совершенное молодым людям грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Видео: youtube.com/поліція Києва

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