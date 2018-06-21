Голливудский актер Брэд Питт запретил своей экс-супруге киноактрисе и режиссеру Анджелине Джоли снимать в кино их общих детей.

Об этом пишет UsWeekly.

Анджелина Джоли уже снимается в фильме "Малефисента 2", и хотела привлечь к съемкам их с Питтом 12-летнюю дочь Шайло и 10-летнего сына Нокса. Экс-супруг на это не дал согласия.

"Брэд отказался подписать соглашение об участие Шайло и Нокса в съемках. Дети используются как пешки", - отметил источник, близкий к Питту и Джоли.

Ранее суд принял сторону Брэда Питта и расширил его возможности общения с детьми, пригрозив Джоли лишить ее права приоритетной опеки, если она станет этому препятствовать.

В первой части фильма Малефисента снялась 10-летняя дочь звездных супругов Вивьен.

Как сообщала "Страна", Брэд Питт впервые за долгое время провел выходные с детьми и отвез их в Лондон. В 2017 году Анджелина Джоли не позволила детям встретиться с Брэдом Питтом даже на Рождество.

Отметим, что Анджелина Джоли показала своего двойника из России.