Журналисты в четверг в Ассоциации иностранной прессы в Риме смогли увидеть впервые показанную публике самую раннюю работу Леонардо да Винчи (1452-1519). Ее гений Возрождения выполнил в 19-летнем возрасте. На керамической плитке Леонардо да Винчи изобразил архангела Гавриила, передает ТАСС.

Согласно выводам профессора Эрнесто Солари, исследователя творчества Леонардо, на протяжении трех лет занимавшегося изучением произведения, которое долгое время хранилось у потомков аристократической семьи Фениче ди Равелло, на портрете в профиль художник изобразил самого себя. "Таким образом он решил увековечить память о том, как он из студента и подмастерья стал художником", - сказал Солари.

Фото: tass.ru

Ему вместе со специалистом в области графологии Иваной Розой Бонфантино удалось атрибутировать небольшую плитку благодаря личной подписи Леонардо. После кропотливого изучения у них получилось разгадать зашифрованную надпись, на которой указаны инициалы Леонардо да Винчи, год его рождения (1452), а также число архангела Гавриила (72) и год создания работы (1471). "Ребус - ими Леонардо увлекался всю жизнь - разгадывается так: "Я Леонардо (52), я архангел Гавриил (72)", - утверждает профессор.

"Мы всегда знали о зрелом периоде творца, но почти ничего не знали о творчестве молодого Леонардо, о том, как он начинал", - прокомментировал Солари.

Он рассказал, что молодой Леонардо работал на керамической фабрике своего деда в Тоскане и создавал для плитки рисунки. В пользу теории Солари говорит то, что изображение архангела было создано при помощи специальной машины, которую придумал Леонардо. И зарисовки этого аппарата есть в одном из его кодексов, который хранится в Виндзоре.

В ближайшее время копия этого станка, назначение которого долго не удавалось понять, вместе с копией майолики с архангелом поступит в Музей изобретений Леонардо да Винчи в Риме. Стоимость оригинала, который пока остается в частных руках, Солари назвать затруднился. "Это первая художественная работа Леонардо, она бесценна", - сказал он.

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