Около 14:30 четверга, 21 июня на автотрассе Киев - Харьков в Киевской области легковой автомобиль Mercedes не успел затормозить и врезался в автобус.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.

"Около 14:30 произошло ДТП с участием двух транспортных средств. Водитель автобуса Mercedes, разворачиваясь, не уступил дорогу встречному транспорту. Легковушка Mercedes на большой скорости въехала в автобус - не успел затормозить. В результате ДТП пострадали два водителя - автобуса и легковушки. Они были доставлены в больницу. Погибших нет", - говорится в опубликованном сообщении.

Пассажиров в одном из транспортных средств - не было.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 УК Украины.

Как сообщала "Страна", в Тернополе в массовом ДТП столкнулись три легковых авто и две маршрутки. В результате столкновения Audi начала дымить, ее потушили огнетушителем.

Напомним, что в Украине могут в 20 раз поднять штрафы за непристегнутый ремень безопасности.