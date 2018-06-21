На трассе Киев - Харьков Mercedes на скорости врезался в автобус
Около 14:30 четверга, 21 июня на автотрассе Киев - Харьков в Киевской области легковой автомобиль Mercedes не успел затормозить и врезался в автобус.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.
"Около 14:30 произошло ДТП с участием двух транспортных средств. Водитель автобуса Mercedes, разворачиваясь, не уступил дорогу встречному транспорту. Легковушка Mercedes на большой скорости въехала в автобус - не успел затормозить. В результате ДТП пострадали два водителя - автобуса и легковушки. Они были доставлены в больницу. Погибших нет", - говорится в опубликованном сообщении.
Пассажиров в одном из транспортных средств - не было.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 УК Украины.
Как сообщала "Страна", в Тернополе в массовом ДТП столкнулись три легковых авто и две маршрутки. В результате столкновения Audi начала дымить, ее потушили огнетушителем.
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