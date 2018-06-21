Известный одесский дорожный активист Юрий Головчук скрывается в лесу и опасается провокаций со стороны патрульной полиции. Общественник опубликовал на своей странице в Facebook ролик, где он сидит в зеленой зоне рядом с палаткой и костром. По его словам, он вынужден скрываться в лесу, опасаясь за свою жизнь.



"Мы очень сильно разворотили гнойник патрульной полиции. Нам начинают поступать угрозы. Если со мной в ближайшее время что-то произойдет, это все результат провокаций, которые готовились против организации "Безопасный город", - заявил Головчук.

Также он пообещал в ближайшее время опубликовать несколько видеороликов, на которых, по его словам, будут зафиксированы факты коррупционных действий со стороны правоохранителей.

Видео: youtube.com

В свою очередь спикер патрульной полиции города Одессы Алла Марченко так ответила на вопрос "Думской" о якобы готовящихся провокациях и новом жилище Головчука: "Мы не комментируем действия активистов. У нас свободная страна, и каждый гражданин имеет право право жить, где ему комфортно, в том числе и в лесу"..

Напомним, Юрий Головчук является дорожным активистом и называет себя журналистом издания "Безопасный город". Он неоднократно попадал в скандальные ситуации

В марте 2017 года он и его коллеги-общественники вступили в конфликт с полицейскими. Головчук заявил, что его избили и незаконно задержали, а полиция, в свою очередь, считает, что в отношении патрульных устроили провокацию. При задержании активиста пострадал один из сотрудников полиции - ему прокусили палец.

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