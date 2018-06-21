Дисциплинарная комиссия Нацагентства государственной службы нашла в скандальных высказываниях заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского нарушение этических норм .

Об этом говорится в ответе Нацагентства на запрос Украинских новостей.

"Дисциплинарная комиссия в выводах отметила, что высказывания заместителя министра Линчевского как лица, уполномоченного действовать от имени государства, содержат признаки нарушения общепринятых норм этического поведения и были неоднозначно восприняты обществом, а также несут репутационные риски как для правительства, так и для государственной власти в целом", - говорится в опубликованном сообщении.

При этом комиссия в своем акте от 12 июня не нашла в высказываниях Линчевского оснований для привлечения его к дисциплинарной ответственности и закрыла дело о дисциплинарном нарушении.

Ответственность за нарушение этических норм четко не урегулирована законодательством, поэтому комиссия предлагает Кабмину рассмотреть этот вопрос на заседании правительства и принять решение.

фото: ukranews.com

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