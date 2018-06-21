Правоохранительные органы Британских Виргинских островов ведут расследование о возможном отмывании средств президентом Украины Петром Порошенко и мэром Одессы Геннадием Трухановым. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на автора расследования Panama Papers, журналистку Анну Бабинец.

"Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов возбудило дело по компании Порошенко и также по компании, связанной с Трухановым. Они начали свое расследование. Из формулировки, которую мы увидели в переписке, речь шла о подозрении в отмывании денег. Интересно, что ведется расследование в отношении компаний, связанных с украинским публичными деятелями, за границей, а в нашей стране оно не ведется", - сказала журналистка.

По словам Анны Бабинец, она направила запрос в Администрацию президента по расследованию против Порошенко. Однако пришел ответ, что об открытии дела в АП ничего не знают.

Бабинец добавила, что ожидает ответа на запрос от Агентства финансовых расследований Британских Виргинских островов.

Ранее Бабинец заявила, что юристы Порошенко пытались вывести его из акционеров компании Mossack Fonseca, которая и была основой утечки для Panama Papers.

Ранее "Страна" писала о том, что у королевы Елизаветы II нашли в оффшорах 10 миллионов фунтов.