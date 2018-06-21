Верховная Рада с третьей попытки приняла во втором чтении и в целом закон "О валюте". "За" такое решение проголосовало 228 народных депутатов.

В первом чтении парламент поддержал документ 17 мая. Он, в частности, предусматривает свободное проведение валютных операций их субъектами.

Документом, в частности, отменяется валютный контроль для сделок по покупке и переводу валюты на сумму до 150 тысяч грн в эквиваленте.

Закон устанавливает:

новый режим валютного регулирования по принципу "разрешено все, что прямо не запрещено законом";

категориально-терминологический аппарат валютного регулирования;

общий режим проведения валютных операций на территории Украины;

детали осуществления валютных операций (с установлением исключений относительно расчетов, которые могут осуществляться на территории Украины в иностранной валюте)

проведение операций по торговле валютными ценностями, трансграничному переводу и перемещению валютных ценностей.

"Страна" проанализировала новый закон "О валюте" и пришла к выводу, что он в теории позволяет простым украинцам проще открывать счета в иностранных банках, но в то же время расширяет полномочия НБУ.