Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз в страну еще трех книг из-за пропаганды страны-агрессора. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Госкомтелерадио отказало ООО "Форс Украина" в выдаче разрешения на ввоз на таможенную территорию Украины еще трех книг, в содержании которых присутствуют признаки российской пропаганды. Отказ предоставлен на основании заключения экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к не разрешенной для распространения на территории Украины", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Таким образом на украинский книжный рынок не попадут книги Николая Леонова и Алексея Макеева "Не храните деньги в сейфе" и "Невеста смерти", в которых пропагандируются органы власти и представители органов власти государства-агрессора, прославляется деятельность российских правоохранителей.

Отказ также получила книга "Тайна Святой Эльжбеты" Ивана Погонина, которая "насквозь пропитана идеями "русского мира" и имперскими геополитическими доктринами", предусматривающими объединение народов вокруг государства-агрессора, его государственного языка, культуры, господствующей религиозной конфессии.

Отмечается, что импортер "Форс Украина" намеревался ввезти в Украину по 5 тысяч экземпляров этих книг.

На данный момент перечень запрещенных для ввоза в Украину книг состоит из 56 наименований.

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