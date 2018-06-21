"Это мужчина или женщина?" Трамп высмеял прическу активиста, который перебил его на митинге
Президент США Дональд Трамп иронично прокомментировал прическу мужчины, который перебил его на предвыборном митинге в Дулуте (штат Миннесота).
Об этом сообщает USA Today.
После того, как протестующий прервал речь Трампа в поддержку республиканских кандидатов на промежуточных выборах в Конгресс, президент осмеял его внешний вид.
"Это был мужчина или женщина? Кажется, ему стрижка нужна даже больше, чем мне", - пошутил Трамп, когда охрана уводила протестующего.
Сообщается, что демонстрант держал большую фотографию Трампа с каким-то человеком.
Пока его выводили с митинга, толпа скандировала: "США!".
Как сообщала "Страна", посол США получила письмо с белым порошком и угрозой убить Трампа. Вещество обнаружил один из служащих, который отвечает за обработку поступающей почты.
Напомним, что Трамп рассказал, кто допустил аннексию Крыма и анонсировал встречу с Путиным.