Украинский режиссер Олег Сенцов, который голодает 39 день в российской колонии, находится сейчас в медицинской части и имеет проблемы со здоровьем.

Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова после разговора с адвокатом Сенцова.

"Как только поговорила с адвокатом Олега Сенцова. Сегодня он-таки встретился с Олегом в колонии. По его словам, Олег находится сейчас в медицинской части. У него - проблемы с почками и сердцем. Олег пьет 3,5 литра воды в день и еще ставят ежедневные капельницы. Это еще дополнительные 2 литра", - пишет Денисова в Facebook.

По словам адвоката, на 26-й день голодовки в Сенцова грянул кризис и его отвезли в больницу за пределами колонии.

"Хотели принудительно накормить, но Олег отказался. Врачи не настаивали за возможного огласку и попросили забрать его обратно в колонию вместе с аппаратом для принудительного кормления. По словам адвоката, в любой момент кризис может повториться", - говорит Денисова.

Как сообщала Страна, ранее послы G7 призвали к обмену осужденного в России Сенцова и других политзаключенных

Мы писали, что Сенцов написал из тюрьмы письмо российскому кинокритику Плахову.

Ранее омбудсмен Денисова заявила о срыве договоренностей по посещению Сенцова и Вышинского.