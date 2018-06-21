В Украине завтра стартует экспериментальный проект по созданию условий для предотвращения уклонения от уплаты таможенных платежей. Соответствующее постановление правительства от 20 июня "О реализации экспериментального проекта по созданию условий для предотвращения уклонения от уплаты таможенных платежей" появилось на сайте КМУ.

Сообщается, что эксперимент продлится с 21 июня по 31 декабря 2018 года

Постановление предусматривает расширение полномочий полицейских во время контроля над работниками таможенной службы. Так, в рамках эксперимента, полиция получит право круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля в пунктах пропуска через государственную границу и в других местах таможенной территории Украины, где органы Фискальной службы проводят таможенные формальности.

Кроме того, МВД совместно с Минфином и Государственной фискальной службой обязали ежемесячно с 1 сентября 2018 подавать отчеты о результатах реализации экспериментального проекта.

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