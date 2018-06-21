Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив выступил против попыток Кабмина навязать учебники, в которых детям предлагается рассказывать о гомосексуализме.

В Facebook он констатировал, что навязывание детям "естественности" однополых браков фактически противоречит Конституции Украины и является грехом.

Также Марцинкив раскритиковал учебник "Гражданское образование" и другие "голубые" пособия, по которым власти планируют обучать детей с 1 сентября 2018 года.

"Меня, как любого родителя и патриота, возмущают попытки правительства навязать нашим детям понятие о так сказать "нормальную" семью. В средней школе чужой нашему национальному пониманию гомосексуализм хотят выдать за норму. Это ясно из учебников "Гражданское образование" и других, по которым планируют обучать детей с 1 сентября 2018 года.

Сегодня мы вынуждены напомнить, что статья 51 Конституции Украины определяет брак как союз женщины и мужчины. Навязывание детям взглядов о якобы "естественности" однополых пар является грехом перед Богом, противоречит Конституции и законодательству Украины, подрывает основы общественной морали, создает огромные риски для будущего украинского общества.

Мы - украинские националисты - против распространения среди наших детей антиценностей. Соответствующее обращение сегодня адресовали от Ивано-Франковского городского совета премьеру Гройсману и министру образования Гриневич", - отметил ивано-франковский городской голова.

Фото: facebook.com/Руслан-Марцінків

Как сообщала "Страна", жену Турчинова просят уволить из университета Драгоманова после ее разгромной статьи о "гомодиктатуре".

В открытом обращении правозащитники отмечают, что Анна Турчинова использовала "антиконституционные, откровенно гомофобные, дискриминационные, ксенофобские и антинаучные утверждения", когда комментировала "голубые" поправки в школьных учебниках.

Напомним, что Минобразования хочет убрать из школьных учебников слово "родители".