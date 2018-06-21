В Житомирской области неизвестные обокрали квартиру мэра города Новоград-Волынского Виктора Весельского. Об этом сообщает УНИАН.

Кража быласовершена в среду, 20 июня. По информации руководителя отдела коммуникаций ГУ ЧП в Житомирской области Аллы Ващенко, пока полиция проводит следственные действия.

"Сейчас разбираемся и устанавливаем, кто именно это сделал", - отметила Ващенко.

Как стало известно УНИАН из других источников, добычей квартирных воров стали личные документы и иностранная валюта, которая была официально задекларирована. По данному факту зарегистрировано уголовное производство по ст. 185 ч. 4 (кража) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Известно, что 62-летний Весельский (беспартийный) является Новоград-Волынским городским головой с 10 ноября 2015 года. С 1982 по 1984 годы он избирался депутатом советов разных уровней, а в 1990-1999 годах был депутатом трех созывов Житомирского областного совета.

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