Подозреваемого в убийстве гражданки Украины Анастасии Лашмановой в Черногории поймали в соседней Албании. Об этом пишет Vijesti.

22-летнего Арсения Станович экстрадировали в Черногорию, где суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. Станович не комментировал обвинения.



Подозреваемого задержали в машине с косовскими номерами, за рулем которой был его отец Зоран Станович. Последний не арестовали, хотя, по данным СМИ, он пытался помочь сыну бежать в США. Подозреваемому грозит до 40 лет тюрьмы. Станович-старший ранее уверял, что не контактировал с сыном и не знает, где он.

Прокуроры утверждают, что Арсений Станович совершил убийство с корыстной целью.



По данным следствия, Станович 11 мая пришел в квартиру, которую снимала Лашманова в Которе, после чего именно в тот день в утренние часы ее жестоко убили нанесением резких множественных колотых ранений в голову и тело, а также сильным ударом механическим инструментом в затылок. После того, как подозреваемый совершил преступление, он скрылся с места происшествия.

22-летний Станович и Лашманова ранее находились в отношениях. Станович - бывший вратарь водному поло местного клуба Primorac и национальной сборной. Его отец возглавлял пограничную полицию аэропорта Тиват. После убийства он оставил пост.

Анастасия Лашманова в Черногории руководила компаниями Mimoza Group и Sea Trade, которые занимаются созданием бизнеса и операциями с недвижимостью, в основном отелями и ресторанами.

Местные СМИ оценивают стоимость его имущества в 105 млн евро и указывают, что ранее Лашманова имела российский паспорт. Компании Лашманова обладают тремя ресторанами в роскошном комплексе Порто в городе Тиват на побережье Черногории.

Она также участвовала в противоречивых проектах реконструкции побережья и строительства ресторанов в Каменщики. Еще украинка владела салоном красоты Femme Fatale, который был частью роскошного отеля Tre Canne в туристическом городе Будва. По данным Kurir, в группу компаний Mimoza Group имеет отношение российский бизнесмен Валерий Задорин. Задорин является владельцем крупной российской компании "Арома". Он построил виллу в Тивате и имеет в Черногории свою яхту под названием "Арома".

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