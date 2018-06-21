Генеральный прокурор Юрий Луценко сегодня с парламентской трибуны заявил, что ему придется заново вносить представления на привлечение к уголовной ответственности депутатов Александра Вилкула, Сергея Дунаева, Дмитрия Колесникова и Александра Пономарева из-за действий регламентного комитета, пишет Левый берег.

"Я обязательно внесу представления по упомянутым четырем депутатам по новому в Верховную Раду. Но учитывая то, что сроки работы вас, уважаемые коллеги, приближаются к завершению, летним каникулам, я вынужден это сделать только в конце августа", - заявил Луценко.

Он добавил, что использует свое выступление только для того, чтобы призвать регламентный комитет "прекратить игры в депутатскую самооборону".

"Считаю политически недопустимым вступать в сговор, временные коалиции ради решения одного вопроса одной фракции покрывательством членов этой фракции с помощью непроведения заседания комитета", - заявил Луценко.

Глава комитета Павел Пинзеник в ответ заявил, что если бы все выполняли свою работу так, как регламентный комитет, то "может, было бы немного больше порядка и в Верховной Раде, и в Генеральной прокуратуре, и в целом в стране".

Ранее "Страна" писала о том, что Регламентный комитет вернул Парубию представления на снятие неприкосновенности с Вилкула и Колесникова.

Также мы сообщали, что Конституционный суд одобрил законопроект Порошенко об отмене неприкосновенности депутатов.